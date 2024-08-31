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"جمعة الطُّوفان".. مُظاهرات حاشدة في 58 مدينة مغربية دعمًا لفلسطين

31 اغسطس 2024 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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الرباط/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أمس الجمعة، أنها نظمت 100 مظاهرة في 58 مدينة بالمملكة بعنوان "جمعة الطوفان"،  تضامنًا مع قطاع غزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية المستمرة.

وانطلقت المظاهرات عقب صلاة الجمعة، وسط مطالبات بالعمل على إسناد ودعم القضية الفلسطينية، وإرسال المساعدات بالنظر إلى حجم الأزمة الاجتماعية والإنسانية بقطاع غزة.

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء الحرب "الإسرائيلية" على القطاع، ووقف العمليات التي يباشرها الجيش الصهيوني بالضفة والتي خلفت عددا من الشهداء والمصابين والمعتقلين.

ومن بين الشعارات المرددة "تحية مغربية لفلسطين الأبية"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"الصهيوني طغى وتجبر، وبالطوفان غادي يتكسر".

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 330 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

كما بدأ جيش الاحتلال عمليةً موسعة في الضفة الغربية فجر الأربعاء تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بأنه الأكبر من نوعه منذ عام 2002.

واستشهد خلال العدوان المستمر على مدينة ومخيم جنين 12 شهيداً آخرهم المسن توفيق حمد قنديل (82 عاماً) الذي قضى برصاص الاحتلال مساء أمس في المنطقة الشرقية من جنين.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم إلى 20 شهيدًا منذ بدء العدوان الواسع على شمال الضفة الغربية.
 

 

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مظاهرات في المغرب #جمعة الطوفان

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