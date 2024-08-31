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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك مدينة جنين

31 اغسطس 2024 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

قتل جندي إسرائيلي، وأصيب آخرون في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مقتل الجندي في المعارك بجنين، فيما وصفت إصابة بعض الجنود بالمتوسطة والحرجة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية هبوط طائرات مروحية داخل مستشفيات مدينة حيفا، ناقلة بداخلها الجنود المصابين في جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية الأربعاء 28 أغسطس 2024 في مدن جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفي المقابل أعلنت فصائل المقاومة تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية تجاه قوات الاحتلال، وإيقاع إصابات محققة في صفوفها.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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