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الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويمنع دخول الفلسطينيين إليه

31 اغسطس 2024 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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المسجد الإبراهيمي بالخليل

أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما منعت دخول المواطنين الفلسطينيين إليه.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي بالخليل الشيخ معتز أبو اسنينة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارا بإغلاق المسجد ومنع الدخول إليه.

وذكر جيش الاحتلال إنه سيسمح بدخول المصلين اليهود فقط إلى الجزء المغتصب من الحرم الإبراهيمي.

جاء ذلك بعد ساعات من هجوم مزدوج الذي وقع في مستوطنة غوش عتصيون الذي نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وذلك ردا على جرائم الاحتلال.

وأظهر تحقيق أولي لجيش الاحتلال في الهجومين بموقعين في مستوطنة "عصيون" جنوب بيت لحم، وعند مدخل مستوطنة "كرمي تسور" القريبة، التي وقعتا الليلة الماضية، ان المنفذين من المقاومة كانا على اتصال وتنسيق بينهما.

وأسفرت العمليتان عن استشهاد المنفذين وإصابة خمسة اسرائيليين بجروح.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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