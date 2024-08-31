مستوطنون يسرقون 300 رأس أغنام شرقي الخليل

وثقت مصادر محلية قيام مجموعة من المستوطنين، صباح السبت، بسرقة 300 رأس من الأغنام من قرية جورة الخيل من بلدة سعير شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن عشرات المستوطنين، بلباس عسكري، اقتحموا قرية جورة الخيل" وسرقوا 300 رأس من الأغنام، بعد أن اعتدوا على الأهالي بالضرب واستولوا على هواتفهم، وتحطيم كرفانات سكنية واعطاب خزانات مياه.

وسبق أن تعرضت القرية لاعتداءات مماثلة، واستولوا على 35 رأسًا من الأغنام قبل خمسة أشهر.

وتعد تربية الماشية في هذه المنطقة المورد المعيشي الوحيد لأهالي “جورة الخيل”.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة عل غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط تكثيف جيش الاحتلال من حملاته العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين