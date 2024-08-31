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"وللحديث بقية" .. القسّام تبثُّ مشاهد لعملياتها في الضّفة الغربية وتبعثُ رسالةً للاحتلال

بالفيديو "وللحديث بقية" .. القسّام تبثُّ مشاهد لعملياتها في الضّفة الغربية وتبعثُ رسالةً للاحتلال

31 اغسطس 2024 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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بثت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر اليوم السبت، مقطعًا مصورًا، أظهرت فيه تجهيز المقاومين للعبوات الناسفة وتفجيرها في قوات الاحتلال في الضّفة الغربية.

وحمل الفيديو عنوان "جاءكم الرد من جنوب الضفة الأبية يا أبناء اليهودية؛ وللحديث بقية".

وتضمّن المقطع إشارة الناطق باسم القسام أبو عبيدة، إلى تحرك الضفة الغربية والقدس المحتلة ومناطق الـ 48، لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وضرب منظومته الأمنية.

وأظهر الفيديو تخطيط مقاومي القسام لعمليات وزرع عبوات ناسفة في الضفة الغربية، وتفجيرها في قوات الاحتلال، خلال الفترة الماضية.

وأُصيب قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين، ليلة الجمعة/ السبت إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتي " و"غوش عتصيون" بالقرب من الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وسائل الإعلام العبري، أن انفجارًا وقع عند مفرق "غوش عتصيون"، المستوطنة الواقعة شمال الخليل، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شخصين أصيبا جراء انفجار سيارة مفخخة في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، كما أصيب آخران في مستوطنة "كرمي تسور" قرب الخليل.

وقالت الإذاعة، إن قائد "لواء غوش عتصيون" -وهو ضابط برتبة عقيد- أصيب هو وأحد الجنود برصاص زملائهم خلال إطلاق النار على المنفذ.
 

#الحرب على غزة #العدوان على جنين #القسام في الضفة #طوفان الأقصى

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