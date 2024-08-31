توقّفوا عن الشّجار!.. بينيت لحكومة نتنياهو: مواطنونا يُهاجرون البلاد ومستوطنو الشّمال يعيشون "لاجئين"

قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت، إن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو دفعت عددًا كبيرًا من المستوطنين لاتّخاذ قرار الهجرة وترك "البلاد"، خاصةً في ظل تواصل الحرب على غزة، وتصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية في "إسرائيل".

وقال بينيت، عبر حسابه على منصة "إكس"، "بعد مرور عدة شهور على 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسلل اليأس إلى نفوس قطاعات واسعة من "الإسرائيليين" حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة".

وتساءل لماذا وزراء الحكومة مشغولون بأنفسهم ليل نهار، ولا يتوقفون عن الشجار مع بعضهم، وتشويه سمعة قادة الجيش الإسرائيلي؟ ولماذا هناك قطاع كامل من "الإسرائيليين" يرفضون التجنيد؟ "وكيف جعلتنا حماس نبدو غير أكفاء؟"

وأكد أن الإحباط تفاقم في صفوف المستوطنين، خاصةً وهم يشعرون أن الحكومة تتعمد اتخاذ قرارات لإلحاق الأذى بشريحة واسعة منهم.

وأضاف، "عشرات الآلاف من المستوطنين من مناطق الشمال يعيشون لاجئين، منتقدًا عدم وجود خطط حكومية لإعادتهم إلى منازلهم".

ولفت بينيت إلى أن السياسات الحالية تسهم في تفاقم الأزمات بدلًا من حلها، وأن الفشل في إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية أدى إلى شعور بالانهيار وانعدام الأمل، معتبرًا أن الحكومة تتجاهل التحديات الداخلية وتفشل في تقديم حلول مشاكل السكن والأمن والاقتصاد.

وكشفت معطيات إحصائية جديدة عن تصاعد الهجرة العكسية للمستوطنين من "إسرائيل"، وتزايد أعداد المهاجرين إلى الخارج.

وأشارت التقارير الإحصائية إلى تفاقم الهجرة العكسية من "إسرائيل" بعد اندلاع الحرب على غزة، فيما تم الإعلان عن تأسيس حركات وجمعيات شعارها "لنغادر معاً"، استقطبت عشرات آلاف المستوطنين "الإسرائيليين".

وفي شباط/فبراير، غادر نحو 20,000 شخص الأراضي المحتلة، وفي آذار/مارس غادر نحو 7,000، وبإضافة الوافدين والخارجين في نيسان/أبريل إلى العدد العام، فإن الفجوة لصالح عدد الخارجين وصلت إلى نحو 550,000 ألف شخص، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وأظهرت بيانات سلطة الهجرة انخفاضاً حاداً في رحلات "الإسرائيليين" للسفر والأعمال التجارية في الخارج منذ اندلاع الحرب في الـ 7 من أكتوبر.

وسجّلت "إسرائيل" بالتزامن مع المعركة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، تزايداً في "الهجرة" العكسية اليهودية، فقد تحدّث الإعلام "الإسرائيلي" عن عدد كبير من الإسرائيليين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الحرب.