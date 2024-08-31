حرب "الإبادة الجماعيَّة" في يومها الـ 330.. 61 شهيدًا في "يوم دامٍ" في قطاع غزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 330 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا مجازر دامية، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان"الإسرائيلي" منذ السابع من أكتوبر إلى 40602 شهيدًا، و93855 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، أنه استشهد أكثر من 60 فلسطينيًا في غارات وقصف الاحتلال على أنحاء قطاع غزة منذ فجر السبت.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، اليوم، جثامين 6 شهداء من عائلة "عبد العال" جراء قصف الاحتلال محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، مساء السبت، المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. بينما فتحت الطائرات المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه منازل وأراضي المواطنين في منطقة قليبو شمال غزة.

وارتقى 3 فلسطينيين مدنيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بقصف جوي من قبل طيران الاحتلال الحربي لأرض فارغة ومنزل في محيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وقال ، إن طيران الاحتلال الحربي قصف أرضًا فارغة ومنزلًا بمحيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأوضح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في تصريح صحفي مقتضب، أن "شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على أرض ملاصقة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني بمدينة غزة".

وشنّ طيران الاحتلال غارة جوية على منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بينما أُعلن عن استشهاد 3 شبان جرّاء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب مصنع دلول للألبان في شارع 8 بذات الحي.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، شمالي وغربي مدينة رفح.

في خان يونس، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "العصار" جنوبي مدينة خانيونس.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "الجبور" في منطقة جورت اللوت جنوبي خان يونس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضاً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "حجاج" قرب مسجد النور بحي الزيتون بمدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عمارة ابو سرية على مفترق أبو حبيب في حي الزيتون.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه انتشلت شهيدًا وعدد من الاصابات جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "نصار" في مخيم جباليا.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة بالقرب من دوار الشيخ زايد شمال غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتكب الاحتلال مجزرةً إثر قصفه "فيلا" يسكنها نازحون في مخيم النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء بينهم أشلاء وإصابة آخرين.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة زقوت غربي مخيم النصيرات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط أبراج الأسرى شمال مخيم النصيرات