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رئيس قسم الأطفال بمجمَّع ناصر لـ "فلسطين أون لاين" ستنطلق حملة التَّطعيم ضدَّ "شلل الأطفال" السَّبت

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خاص رئيس قسم الأطفال بمجمَّع ناصر لـ "فلسطين أون لاين" ستنطلق حملة التَّطعيم ضدَّ "شلل الأطفال" السَّبت

30 اغسطس 2024 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
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رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر: ستنطلق حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" غدًا السبت
غزة/ محمد سلمان

أكد رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي، الدكتور أحمد الفرا، أن غدًا السبت ستنطلق حملة التطعيم ضد فيروس "شلل الأطفال" بقطاع غزة من خلال نقاط طبية ومراكز مختلفة، داعيًا سكان القطاع إلى إنجاح تلك الحملة والمشاركة في تطعيم أطفالهم.

وأشار الفرا في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، أن فيروس شلل الأطفال انقرض من العالم ولكنه عاد إلى قطاع غزة نتيجة تلوث المياه الجوفية وانتشار مستنقعات الصرف الصحي بين الناس والنازحين.

وأوضح، أإن "رفض الاحتلال إدخال مواد التنظيف إلى قطاع غزة تسبب في انتشار الأمراض والأوبية ومنها فيروس شلل الأطفال الذي ثبت وجوده من خلال عينات مخبرية تم أخذها من دير البلح وخان يونس".

وبين أن التطعيم سيحمي الأطفال من فيروس شلل الأطفال، ويعطي للأطفال تحت سن 10 سنوات، ويقدم من خلال تطعيم بالفم عبر جرعتين بفاصل زمني قصير بينهما.

وذكر أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة بغزة ومنظمات دولية من أجل إتمام عملية التطعيم لأطفال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت وصول مليون و260 ألف جرعة تطعيم ضد فيروس شلل الأطفال إلى القطاع.

 وقالت الوزارة، في بيان: "وصلت مليون و260 ألف جرعة من لقاح OPV2 الواقي من شلل الأطفال، بالإضافة إلى 500 حافظة للقاح".

وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة، بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

 ويصيب المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، فيما تؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، ويلاقي ما يراوح بين 5 و10 بالمئة من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها، وفق منظمة الصحة العالمية.

#غزة #شلل الاطفال

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