مخيَّمات الضفَّة: الاحتلال يعدم رجلاً مسنًّا ويطبِّق حصاره على مشفًى ويعرقل الإسعاف في جنين

الضفة/ فلسطين أون لاين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها الواسع للمدن والبلدات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي.

واستشهد 3 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة الزبابدة، جنوبي مدينة جنين، بينهم القيادي في كتائب القسام وسام خازم.

كما أكد الهلال الاحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، أن طواقمه تعاملت مع شهيد في منطقة الحي الشرقي في جنين وجاري نقله للمستشفى.

بينما تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية بعد انسحابها من مخيم نور شمس، شرقي طولكرم، شمالي الضفة، مخلّفة دماراً واسعاً في البنى التحتية والشوارع ومنازل الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد مسن برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع عدد الشهداء في مخيمات الضفة، منذ بدء العملية العسكرية، فجر الأربعاء الماضي، إلى 20 شهيداً.

وأصبح عدد الشهداء منذ بدء العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، الأربعاء، 20 شهيدا مع الشهيد الذي أعلن عنه الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، بينهم ثلاثة تبلّغت الوزارة باحتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم.

وفي السياق، قال مدير مستشفى جنين الحكومي، الطبيب وسام بكر، قوات الاحتلال الإسرائيلي، تطبق حصارها على المستشفى وتعيق حركة سيارات الإسعاف من خلال تفتيشها حين دخولها وخروجها.

وبين "بكر"، في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، أن "هنالك مصابون بأمراض مزمنة يعانون في ظل عرقلة وصولهم للمستشفى من قبل قوات الاحتلال".

ولفت إلى أن "مخزون الوقود المتوفر في المستشفى يكفي لعدة أيام فقط، ونفدت المياه لدينا وقام الدفاع المدني بتوفير احتياج المستشفى من المياه".

وطالب مدير مستشفى جنين الحكومي بفتح الطرق أمام المواطنين للوصول للمستشفى، ودعا لتدخل دولي عاجل، حتى لا تحدث كارثة صحية وإنسانية في المدينة.

من جانبها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للطواقم الطبية والإسعافية في جنين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن طبيباً في وزارة الصحة وضابطي إسعاف في جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، نجوا من الموت بأعجوبة، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاههم بشكل مباشر.

وفي التفاصيل، بينت "الصحة" أن رئيس وحدة الشكاوى في الوزارة، الطبيب نضال العارضة، كان متطوعاً إلى جانب ضابطي إسعاف في جمعية الهلال الأحمر، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، حيث تم إطلاق النار عليهم مباشرة وهم في سيارة الإسعاف، ما أدى لإصابة "العارضة" برصاصة في يده، إضافة لإصابة ضابطي الإسعاف بشظايا الرصاص في الوجه.

وشددت الوزارة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتتكررة، إذ ينص القانون الدولي الإنساني على حماية الطواقم والمرافق والمركبات الطبية.