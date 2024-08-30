"لقد تركنا وحدنا وألقينا هنا".. مرضى السَّرطان الغزيون في مصر يكافحون من أجل الحصول على "الرِّعاية" و "الدَّواء"

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن مئات الفلسطينيين المصابين بالسرطان، الذين تم إجلاؤهم إلى مصر أثناء حرب غزة، إما لا يحصلون على العلاج الطبي أو يتلقون رعاية محدودة في المستشفيات المصرية.

وبحسب دراسة أجرتها جمعية " نحو الأمل والسلام" الخيرية لمكافحة السرطان ومقرها غزة ، فإن ما لا يقل عن 361 مريضاً فلسطينياً بالسرطان يقولون إنهم لا يتلقون المساعدة الطبية التي يحتاجون إليها بعد مغادرة قطاع غزة المحاصر إلى مصر.

وقال العديد من المرضى وأفراد عائلاتهم، بما في ذلك بعض من بين اثني عشر شخصا أجريت معهم المقابلات، إنهم قيل لهم قبل مغادرة غزة أنه سيتم نقلهم إلى دول ثالثة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتركيا، لمزيد من العلاج.

وكانت مصر، التي استقبلت نحو 6 آلاف مريض فلسطيني من غزة إلى مستشفياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مجرد محطة توقف على الطريق.

لكن الأطباء وموظفي المنظمات غير الحكومية يقولون إن عمليات الإجلاء الطبي التي تنقل المرضى الفلسطينيين من مصر تراجعت منذ هذا الربيع، مما ترك العديد منهم عالقين في مرافق بدون متخصصين في علاج السرطان أو المعدات أو الأدوية اللازمة.

تقول ليندا أبو منسي، وهي مصورة فوتوغرافية تبلغ من العمر 24 عاماً، وهي الآن مسؤولة عن رعاية شقيقتها هند البالغة من العمر 19 عاماً، والتي تعاني من سرطان الثدي، لموقع ميدل إيست آي: "لقد تُركنا وحدنا وألقينا هنا".

وقالت ليندا إنه قبل أربعة أيام من الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان من المقرر أن تجري شقيقتها عملية جراحية لإزالة ورم يبلغ طوله 12 سم من ثديها.

ولكن هذه العملية الجراحية لم تجر قط. فبعد أن بدأت إسرائيل في مهاجمة غزة، دُمر منزل العائلة في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة، كما دُمر أيضاً جامعة شقيقتها التي كانت تدرس فيها الطب.

وفي مارس/آذار، تركت الشقيقتان عائلتهما خلفهما. وقالت ليندا إنهما أُبلغتا بأن هند ستذهب إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج.

بعد ستة أشهر، لم تتلق هند أي رعاية منذ وصولها إلى مستشفى السويس لأمراض الصدر، فهي تعاني من نزيف حاد ومستمر في الرحم، ولم تعد قادرة على الكلام بسبب ضعفها الشديد.

وقالت ليندا "في إحدى المرات جاء وفد من الإمارات إلى المستشفى، وأصيب أحد الأطباء بالصدمة وقال لها: أنا آسف".

أدركت لطيفة مهنا، 49 عاماً، وهي مريضة بسرطان الثدي، أنها ستتوجه إلى تركيا لتلقي العلاج عندما غادرت غزة بدون ملابس أو أموال في فبراير/شباط.

وقالت مهنا إنها عندما وصلت إلى مصر لأول مرة، خضعت لعلاج كيماوي وجراحة لإزالة ورم، ولكن بعد العملية الجراحية في مستشفى ديرب نجم المركزي شمال القاهرة، توقفت كل الرعاية.

واعتمد الأطباء على صور الأشعة القديمة التي أحضرتها من غزة بدلاً من أخذ صور جديدة بعد العملية الجراحية.

"لم أتناول العلاج الكيميائي منذ ثلاثة أشهر. أنا خائف من انتشار المرض مرة أخرى"، قال مهنا.

المحظوظون

ورغم حالتهم المزرية، يقول الأطباء إن هؤلاء المرضى يمكن اعتبارهم من المحظوظين.

ويقول صبحي سكيك، الطبيب والمدير العام لمركز السرطان الوحيد في غزة، مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، إن ما لا يقل عن 10 آلاف فلسطيني مصاب بالسرطان لا يزالون في القطاع، حيث دمرت الهجمات الإسرائيلية النظام الصحي.

ويقيم الدكتور سكيك، الذي تعرض مستشفاه للقصف في أكتوبر/تشرين الأول، الآن في مصر. وقال إن من بين 6 آلاف مريض فلسطيني من غزة استقبلتهم مصر، يعاني 1500 منهم على الأقل من أمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان.

كان نظام الرعاية الصحية في مصر، وخاصة المرافق التي تديرها الدولة، يعاني حتى قبل استقبال آلاف المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج.

وأضاف أن "المصريين يحاولون بذل قصارى جهدهم من أجل مرضى غزة، لكن الأمر ليس مثاليا وفقا لقدراتهم".

"نحن نوزع مرضانا على مستشفيات مختلفة بسبب ضيق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، فمستشفياتهم مكتظة بهؤلاء المرضى".

لكن المشكلة الرئيسية، كما يقول سكيك وآخرون من المعنيين، هي النهج غير المتماسك الذي يتيح لإسرائيل أن تقرر أي المرضى يحصلون على التصاريح الأمنية لمغادرة غزة.

وهناك أيضا قدر ضئيل من التنسيق الدولي لتنسيق جهود توصيل المرضى الذين يغادرون غزة إلى البلدان الأكثر قدرة على تقديم الرعاية لهم.

لقد قضت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة في قسم الأزمات والصراع والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، الأشهر القليلة الماضية في البحث والكتابة عن عمليات الإجلاء الطبي للفلسطينيين من غزة.

وأضافت أن الفلسطينيين جاءوا إلى مصر لأنهم حصلوا على "الضوء الأخضر الأمني، وليس لأن مصر لديها سرير وعلاج لك بناء على ما لديك".

وأضافت "إذا لم تكن مصر قادرة على علاج السرطان لديها، فمن المفترض أن هناك العديد من الدول التي لديها القدرة على علاجه، وبالتالي عليهم السفر إلى الدول التي يمكنها علاجهم بدلا من البقاء في مصر".

وفي وقت سابق من الحرب، شهدت البعثات الطبية مغادرة مئات المرضى الفلسطينيين لقطاع غزة إلى مصر قبل مواصلة رحلاتهم إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر لتلقي العلاج. ولكن هذه الرحلات توقفت الآن. وفي حين استقبلت دول أخرى، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا وماليزيا مؤخرا ، بعض النازحين، فإن أعدادهم كانت عادة صغيرة نسبيا.

ولم تتحرك العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية والغربية، لسد هذه الفجوة.

كما أن الأولوية في كثير من الأحيان كانت تذهب إلى المصابين في الحرب وليس إلى الفلسطينيين المصابين بالسرطان أو الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد.

“شكرًا حقًا لمصر التي تقبل مرضانا لعلاجهم"، قال سكيك. "ليس لدينا مرافق لعلاجهم في غزة. شكرًا لإيطاليا. شكرًا لبلجيكا. شكرًا للعديد من البلدان.

"لكن الآن لا يوجد نظام على الإطلاق. المرضى يبقون في مصر. لا توجد دولة تستقبلهم"، كما قال. "رسالتي للعالم أجمع هي: ماذا يفعلون؟"

"كارثة حقيقية"

وبعد مرور عدة أشهر على الحرب، قال عصام حماد، أمين صندوق جمعية نحو الأمل والسلام، إنه ومديرين آخرين للجمعية الخيرية تواصلوا معه من قبل مرضى فلسطينيين مصابين بالسرطان موجودين الآن في مصر ويكافحون من أجل الحصول على الرعاية.

وفي محاولة لقياس مدى المشكلة، طلب الباحثون من أكثر من 600 مريض فلسطيني في مصر كانوا على اتصال بهم ملء نموذج موسع على جوجل لمعرفة ما إذا كانوا يشعرون بأنهم لا يتلقون أي علاج أو علاج كاف لسرطانهم.

وفي غضون ثلاثة أيام فقط، تلقوا ردودًا من 361 شخصًا في أكثر من 50 منشأة مختلفة.

وقال حماد "ما شاهدته مع زملائي كارثة حقيقية"، مضيفًا: إن السرطان له بروتوكول خاص به. فلا يمكنك ببساطة أن تعطي المريض بعض الأدوية وتمنعه ​​من بعضها الآخر. فالأمر لا يسير على هذا النحو".

وقال العديد من المرضى إنهم موجودون في مرافق لا تحتوي على وحدات لعلاج الأورام أو لا تحتوي على أطباء متخصصين قادرين على التشخيص أو وصف العلاج الصحيح.

وقال آخرون إن هناك نقصًا في الأدوية الضرورية أو معدات معطلة.

ولم تكشف منظمة MEE عن أسماء المرضى أو المرافق التي يقيمون فيها لحماية خصوصيتهم.

وأشارت مريضة بسرطان الثدي في الأربعينيات من عمرها في المسح إلى أنه "في البداية كان العلاج متاحًا".

"ولكن منذ الشهر الماضي، تعاني مصر من نقص حاد في الأدوية، ولم يعد علاجي متاحًا".

وقال ستة مرضى في خمسة مرافق مختلفة إنهم أُبلغوا بأنهم بحاجة إلى إجراء فحوصات التصوير المقطعي المحوسب، لكنهم لم يتمكنوا من إجرائها بسبب نقص صبغة التباين.

اضطرت امرأة في الخمسينيات من عمرها تعاني من سرطان القولون إلى الانتظار ثلاثة أشهر للحصول على فحص بالمسح الضوئي، حسب ما ذكره ابنها.

"وبعد إجراء الفحص بالأشعة، تبين وجود ورم في الكبد نتيجة التأخر في العلاج"، كما كتب.

وقال آخرون إنهم خضعوا للاختبار أو الفحص، ثم انتظروا أسابيع وأشهرًا للحصول على النتائج.

وكان من المقرر أن يحضر أحد المراهقين إلى مستشفى متخصص في رام الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتلقي العلاج من انخفاض الصفائح الدموية وتضخم الكبد والطحال الذي حير الأطباء في ثلاثة مستشفيات أخرى بالفعل.

ولكن كما هو الحال مع العديد من الحالات الأخرى التي وثقتها دراسة الجمعية الخيرية، فقد تأخر علاجه بسبب الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ثم الحرب التي تلتها.

وفي فبراير/شباط، وصل إلى مستشفى بالقاهرة برفقة خمسة أفراد آخرين من أسرته، والذين يعيشون الآن جميعاً في المنشأة. وكتبوا في وقت سابق من هذا الشهر: "لا نعرف التشخيص بعد وما هو العلاج المناسب".

وقال آخرون إنهم خرجوا من المستشفيات، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلاج.

وقالت امرأة مسنة تعاني من سرطان الثدي إنها أُحيلت لتلقي العلاج الإشعاعي.

"لقد تم احتجازي في المستشفى دون مقابلة الطبيب ولو مرة واحدة"، كما كتبت. "ثم قرر الطبيب أن حالتي ليست ضرورية، وتم تسريحي من المستشفى".

وقالت مريضة أخرى مصابة بسرطان الثدي إنها كانت تتلقى في غزة جرعة شهرية من عقار زولاديكس، وهو عقار علاجي هرموني. وفي مصر، كانت تتلقى جرعة واحدة خلال إقامتها لمدة ثلاثة أشهر في المستشفى.

"لم أطلب المغادرة، ولكن بعد إعطائي جرعة واحدة من زولاديكس، قرر الأطباء استقرار حالتي وإخراجي من المستشفى"، كما كتبت. وعندما عادت لمحاولة الحصول على جرعة أخرى، قالت إنها طُردت.

وقالت المرأة إنها تحاول الآن دفع تكاليف علاجها على نفقتها الخاصة، لكنها تكافح من أجل توفير تكاليف الدواء بالإضافة إلى الإيجار والطعام لها ولابنة أختها، مضيفة أنها تعيش في ألم مستمر.

وقال حماد إن العديد من المرضى الذين يقولون إنهم لا يتلقون العلاج اتصلوا به في الأسابيع التي تلت الموعد النهائي الذي حدده لهم لملء النموذج.

وأضاف "حتى اليوم مازلت أستقبل الأشخاص الذين يريدون تقديم أسمائهم".

"كل ما أريده هو نهاية معاناة هؤلاء المرضى العاجزين".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد أسابيع فقط من بدء الحرب، تعهدت الإمارات العربية المتحدة باستقبال ورعاية 1000 مريض فلسطيني بالسرطان من غزة.

وفي الشهر نفسه، قال وزير الصحة التركي في ذلك الوقت، فخر الدين قوجة، إن تركيا أيضًا ستستقبل 1000 مريض، "وخاصة مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة".

وبينما استقبلت الدولتان مئات المرضى، قال عمال الإغاثة والأطباء لموقع ميدل إيست آي إن أياً من البلدين لم يقم بإجلاء الأعداد التي كانا يطمحان إليها قبل توقف عمليات الإجلاء من مصر قبل عدة أشهر. وتقوم الإمارات العربية المتحدة الآن بإجلاء المرضى مباشرة من غزة .

كما أوقفت قطر، الدولة الثالثة التي استقبلت الجزء الأكبر من المرضى الفلسطينيين إلى جانب الإمارات وتركيا، عمليات الإجلاء من مصر. لكن موقع ميدل إيست آي يتفهم أن قطر ركزت في المقام الأول على المرضى الذين يعانون من الحروق ومشاكل العظام، وليس مرضى السرطان، من أجل تحقيق أفضل استفادة من موارد الرعاية الصحية لديها.

ولم يتضح بعد سبب توقف عمليات الإجلاء من مصر. ولم تستجب وزارتا الخارجية الإماراتية والقطرية ومنظمة الصحة العالمية لطلبات التعليق. ورفضت وزارتا الصحة التركية والمصرية التعليق.

وقالت ويلي إنها سألت السلطات المصرية خلال زيارة في أبريل/نيسان عن سبب توقف عمليات الإجلاء الإماراتية، فقالوا إنهم لا يعرفون.

وأضافت "سألناهم متى قد يأتي وفد جديد من الإمارات ودول أخرى مستقبلة لتحديد المرضى الذين سيتم نقلهم، ولم يكونوا يعرفون".

ويبقى مصير مئات من مرضى السرطان في مصر، مثل هند، معلقا في الميزان، حيث أصبحوا الآن في مأمن من القنابل ولكن مستقبلهم غير مؤكد.

ومن غرفة مستشفى بالسويس، حيث تقيم منذ ستة أشهر متواصلة، تقول شقيقتها ليندا إن آمالهم معلقة على أن تتواصل معهم الإمارات العربية المتحدة قريبًا.

لكنها ليست متأكدة من حدوث ذلك.

وقالت "لا يمكن الخروج إلا لمن لديهم اتصالات، أما نحن فليس لدينا أي اتصالات".

"كل ما نحتاجه هو أن نأخذ أختي إلى الخارج. فهي صغيرة وتحتاج إلى مواصلة تعليمها وحياتها."