كتائب القسّام تزفُّ ثلّةً من مجاهديها خلال تصدّيهم لعدوان الاحتلال في الضّفة الغربية

زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد القائد القسامي وسام أيمن خازم من مخيم جنين الذي ارتقى إلى العلا شهيدًا صباح اليوم إثر قصف جوي تعرض له مع إخوانه المقاومين: الشهيد المجاهد ميسرة المشارقة والشهيد المجاهد عرفات العامر، وذلك عقب اشتباكهم مع قوات المستعربين في قرية الزبابدة شرقي جنين.

كما زفّت القسّام الشهيد المجاهد محمد توفيق عوفي من مخيم طولكرم الذي ارتقى إلى العلا فجر أمس الخميس في قصف "إسرائيلي" غادر تعرض له في مخيم طولكرم مع إخوانه المجاهدين: الشهيد القائد محمد جابر أبو شجاع، والشهيد المجاهد مجد داوود.

وقالت، إننا "ونحن تقدم خيرة قادتنا وأبنائنا شهداء فداءً لديننا الحنيف ووطننا الطاهر؛ لنؤكد أن هذه الدماء الزكية العزيزة سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين المباركة".

وأكدت القسّام أن مجاهديها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس تمكّنوا من إيقاع العدو في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية.

ويُذكر أن الشهيد وسام خازم، يحمل الجنسية النرويجية كتب على بندقيته "الوجود مقاومة" قبل أن يرتقي في قصف جوي بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الخاصة.

ووفقًا لما أعلنته المصادر الطبية، فقد ارتقى 17 شهيدًا وأُصيب 22 آخرين في عدوان الاحتلال الواسع على شمال الضّفة الغربية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في جنين، دكّ قوات الاحتلال واستهداف آلياتهم، بالعبوات الناسفة وإعداد كمائن محكمة في أماكن تموضع الجنود.

وأكد قائد بكتائب الشهيد عز الدين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في جنين، إن جنديًا "إسرائيليًا" قُتل وأصيب آخرون في كمين بعبوات ناسفة معدة مسبقا آليات الاحتلال في الحارة الشرقية.



