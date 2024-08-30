معاريف: غانتس يتقدّم على نتنياهو في استطلاعات الرأي

كشفت نتائج استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، يتقدّم على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تفضيلات الناخبين بشأن الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة.

وأظهر الاستطلاع أن 40% من "الإسرائيليين" يفضلون غانتس رئيسًا للحكومة، مقارنةً بـ 39% يفضلون نتنياهو للمنصب.

وتساوت مقاعد "معسكر الدولة" و"الليكود" في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في حال أُجريت انتخابات اليوم، حيث يحصل كل من الحزبين على 21 مقعدًا من أصل 120.

وأوضح الاستطلاع تراجع حزب "الليكود" بمقعد واحد هذا الأسبوع، في حين ارتفع "معسكر الدولة" بمعدل مماثل، ليصل كلاهما إلى 21 مقعدًا.

وأضافت الصحيفة أن "المعسكر المؤيد لنتنياهو" سيحصل على 51 مقعدًا في حال إجراء انتخابات اليوم، بينما "المعسكر المعارض" سيحصل على 59 مقعدًا، في حين يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

ويشار إلى أن غانتس استقال في حزيران/يونيو من حكومة الحرب في "إسرائيل"، واتهم نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

ويُذكر أنه جريت آخر انتخابات تشريعية في "إسرائيل" في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تُعتبر من أقصى اليمين الديني والقومي، وقد وصفها عدد من المسؤولين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفًا" في تاريخ البلاد.