استطلاع: نصف الأمريكيين يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"

كشف مجلس شيكاغو للشؤون العالمية استطلاعًا للرأي، كشف فيه أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه يجب تقييد المساعدات العسكرية المقدمة "لإسرائيل" بحيث لا تُستخدم ضد الفلسطينيين.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 53% من المشاركين يوافقون على دعم الولايات المتحدة "لإسرائيل"، لكنهم يرون أنه يجب "تقييد هذا الدعم" المُستخدم في مواصلة الحرب على غزة.

وعبّر 60% من المشاركين عن دعمهم لاستمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل حتى يتم تحرير الأسرى، في حين أن 30% من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" بشكل مفرط.

ويعتقد 34% من المشاركين أن الإدارة الحالية تقدم مساعدات عسكرية كثيرة جدا "لإسرائيل"، بينما يرى ثلث المشاركين أن بلادهم لا تقدم مساعدة كافية لغزة.

وأشار مجلس شيكاغو للشؤون العالمية إلى أن الدعوات المتصاعدة لتقييد تلك المساعدات ببعض الشروط لم تمنع وزارة الخارجية الأميركية من الإعلان مؤخرا عن تمويل عسكري لتل أبيب بقيمة 3.5 مليارات دولار.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ329 تواليًا حربه على غزة بدعم أميركي، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 40534 شهيداً و93778 إصابة، في حين لا يزال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.