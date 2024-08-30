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بدران: المقاومة في الضّفة تحظى بإجماع وطني غير مسبوق

30 اغسطس 2024 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أن المقاومة في الضفة تحظى بإجماع وطني غير مسبوق، على الرغم من التضحيات الكبيرة التي يتم دفعها.

وقال بدران، أمس الخميس، إن الضفة الغربية المحتلة شاركت في “طوفان الأقصى” بأقصى جهد منذ الأيام الأولى.

وأشار إلى أن عمليات المقاومة في الضّفة تطورت في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تراكم قوة المقاومة وجعلها مصدر قلق كبير للاحتلال.

وشدد على أن هناك قرارًا فلسطينيًا بتوسيع نطاق العمليات في الضفة من حيث الانتشار والنوعية، وذلك في مواجهة مخططات الاحتلال التي يحاول تنفيذها منذ سنوات.

وأضاف بدران أن الاحتلال يشعر الآن بأنه قادر على حسم الأمور لصالحه، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، التي وضعت الأمور في نصابها وأكدت أن الخطر الأكبر يحدق بالقدس والضفة قبل غزة.

وأوضح بدران أن الاحتلال يسعى لإنهاء المقاومة في الضفة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، خاصة أن معظم من يقاومون هم من فئة الشباب.

#الحرب على غزة #المقاومة في الضفة #طوفان الأقصى

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