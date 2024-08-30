"وانفجرتْ العبوات بعد تقدّم القوّة".. القسّام تكشف تفاصيل كمين "مُحكم" في الحارة الشرقية بجنين

غزة - فلسطين أون لاين

أكد قائد بكتائب الشهيد عز الدين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في جنين، إن جنديًا "إسرائيليًا" قُتل وأصيب آخرون في كمين بعبوات ناسفة معدة مسبقا آليات الاحتلال في الحارة الشرقية.

وأوضح قائد القسّام في تصريح لقناة الجزيرة، إن مجاهدي القسّام أوقعوا آليات الاحتلال في كمين عبوات ناسفة بالحارة الشرقية في جنين.

وأضاف، "الآليات تقدمت بعد عملية تمشيط لكن وضع العبوات المحكم أفشل المخطط وانفجرت في القوة".

وكانت كتائب القسام أفادت في وقت سابق بأن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في الحارة الشرقية بجنين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تحقيق إصابة مباشرة بالآلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في جنين، دكّ قوات الاحتلال واستهداف آلياتهم، بالعبوات الناسفة وإعداد كمائن محكمة في أماكن تموضع الجنود.

وبدأ جيش الاحتلال عمليته الموسعة في الضفة الغربية فجر الأربعاء، وسط اعتداءات كبيرة تخللها إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين ومنازلهم، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وفرض حظر تجوال على عدة مناطق.

ووفقًا لما أعلنته المصادر الطبية، فقد ارتقى 17 شهيدًا وأُصيب 22 آخرين في عدوان الاحتلال الواسع على شمال الضّفة الغربية.