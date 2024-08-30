جنين/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثالث على التوالي عدوانه الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مستشفى جنين الحكومي، وتمنع حركة الطواقم الطبية لإنقاذ الجرحى.

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، حملة تفتيش واسعة في الحي الشرقي من جنين، ونكّلت واحتجزت الأهالي بشكل تعسفي.

وقالت مصادر صحفية، إن القوات داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد، وأخضعت المواطنين لتحقيقات ميدانية قاسية،واعتقلت عددًا منهم.

وداهمت قوات الاحتلال حي الدمج بالمخيم، وأطلقت نيرانها بكثافة تجاه منازل الأهالي، وأعلنت فرض حظر التجوال في البلدة القديمة بجنين.

وارتقى ثلاثة شهداء، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" مركبةً قرب بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء الثلاثة، دون الكشف عن هويتهم حتى الآن.

وقال الهلال الأحمر، إن جيش الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى منزل تعرض للقصف في بلدة الزبابدة في جنين.

وأوضحت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في بلدة الزبابدة وقصفته بقذائف الـ "انيرجا".

ووفقًا لما أعلنته المصادر الطبية، فقد ارتقى 17 شهيدًا وأُصيب 22 آخرين في عدوان الاحتلال الواسع على شمال الضّفة الغربية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في جنين، دكّ قوات الاحتلال واستهداف آلياتهم، بالعبوات الناسفة وإعداد كمائن محكمة في أماكن تموضع الجنود.

وأكد قائد بكتائب الشهيد عز الدين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في جنين، إن جنديًا "إسرائيليًا" قُتل وأصيب آخرون في كمين بعبوات ناسفة معدة مسبقا آليات الاحتلال في الحارة الشرقية.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين، "فجرنا عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال من نوع “D9" في حارة الدمج وحققنا إصابة مباشرة".

وأكدت سرايا القدس كتيبة جنين في بلاغ عسكري منفصل، أنها فجّرت عبوات ناسفة في قوة مشاة لجيش الاحتلال في محور البيادر في جنين وأوقعنا إصابات مؤكدة.