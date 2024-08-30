حرب الإبادة في يومها ال 329.. شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء متفرِّقة بغزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 329 تواليًا، وسط ارتكاب أفظع المجازر والمذابح، وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40534 شهيداً و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد مساء اليوم طفلان وأصيب عدد آخر من المواطنين جراء استهداف منزل يعود لعائلة كردية في مخيم المغازي وسط القطاع، الشهيدين هما الطفلان يامن رشاد كردية وعصام محمد الصلحات.

واعلنت مصادر محلية عن ارتقاء شهيدين من عائلة الشيخ متأثرَين بإصابتيهما جرّاء قصف طائرات الاحتلال أمس مجموعة من المواطنين في شارع البرهام بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات كواد كابتر بقنابل متفجرة محيط محلات طافش بحي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة في الحي منذ ساعات الصباح

ونسف الاحتلال عدة مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة حي الزيتون في محيط دولة جنوب شرق غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرين بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المدهون في أرض الشنطي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ومنذ صباح اليوم وصلت جثامين 21 شهيدًا إلى مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الأوروبي جراء غارات جوية وانتشالات في أعقاب انسحاب آليات الاحتلال من مناطق تمركزت فيها خلال العملية العسكرية الأخيرة على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، كما استهدفت المنطقة المحيطة بمسجد شهداء آل دردونة شرق جباليا البلد.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب ساحل مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو ندى" قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القصاص في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من الشبان في دير البلح.

في خان يونس، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو دقة" ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً ببلدة الفخاري شرق خانيونس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إن 39 مواطنًا فلسطينيًا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات منذ صباح أمس الخميس، جرّاء عمليات القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، في مختلف أنحاء قطاع غزة.