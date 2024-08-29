"بروباغندا نفسيَّةً يتمُّ صياغتها بأيادي صهيونيَّة".. القوى الوطنيَّة تدعو لسحب ترخيص عمل قناتي "العربيَّة" و "الحدث"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، استكارها السياسة التي تتبعها قناتَيْ "العربية" و"الحدث"، والتي حوّلت القناتين إلى ناطقتَين باسم الاحتلال. بحسب البيان.

وقالت القوى الوطنية، في بيانٍ صحافي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنَّ "تُمعن القناتَين ليس فقط في نقل السردية الصهيونية وتبرير جرائم الاحتلال.. بل تُعلنان أيضاً حرباً إعلامية على جميع قوى المقاومة منذ بداية الحرب على غزة، لدرجة أن صحيفة هآرتس الصهيونية علّقت مراراً على "أهمية" قناة "العربية" بالنسبة للكيان".

ودعت لجنة المتابعة، جميع المشاهدين الفلسطينيين والعرب في كل مكان؛ وكذلك الشخصيات السياسية والنشطاء والإعلاميين والمحللين السياسيين لمقاطعة هاتين القناتَين الساعيتَين لتشويه الوعي الجمعي العام في العالم العربي عبر بروباغندا نفسية يتم صياغتها بأيادي صهيونية.

كما دعت اللجنة كل الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لسحب ترخيص عمل القناتَين، ووقفهما عن العمل.

وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، نقابة المحامين لرفع الدعاوى أمام المحاكم المخاصة ضد القناتَين باعتبارهما شريكتَين في حرب الإبادة ضد شعبنا.

ووجهت اللجنة دعوةً خاصةً للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار توجيهاته لمراجعة سياسات القناتَين المعادية ليس فقط لشعبنا الفلسطيني وقضيته.. بل أيضاً تعادي نبض أمتنا العربية والإسلامية.