حماس: هجوم الاحتلال على قافلة "الغذاء العالمي" يهدف لترويع المؤسسات الدولية

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس، جيش الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة إطلاق النار التي تعرضت لها قافلة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي مساء أمس أثناء مرورها بالقرب من حاجز عسكري صهيوني في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بعد أن أوصلت شحنة مساعدات إنسانية.

واعتبرت حماس هجوم الاحتلال على الشاحنة متعمّدًا يهدف لترويع وإرهاب المؤسسات الإنسانية عن تقديم واجبها في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات التي تُجبر الاحتلال على وقف التعرض للمؤسسات الإنسانية في غزة، وبمحاسبة الاحتلال وقادته مجرمي الحرب على جرائمهم المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، وجرائمهم ضد المؤسسات الإغاثية وطواقم العمل الإنساني التي قتل الاحتلال منها أكثر من 200 شخص أثناء قيامهم بعملهم الإنساني في إغاثة شعبنا.