فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: هجوم الاحتلال على قافلة "الغذاء العالمي" يهدف لترويع المؤسسات الدولية

إيرلندا تبلغ شركات الطيران بمنع نقل الأسلحة لـ"إسرائيل" عبر مجالها الجوي

"الشهر الأكثر دمويةً منذ اندلاع الحرب".. الاحتلال يعترف بحصيلة قتلاه في معارك غزة والشّمال

حماس تنعى شهداء طولكرم وتؤكد: استمرار عدوان الاحتلال على الضّفة لن يكسر شعبنا ومقاومتنا

"بعد استهداف الاحتلال إحدى مركباته".. "الأغذية العالمي" يعلّق أنشطته في غزة

"إذا لم تنقذ حكومة نتنياهو أبناءنا، سننقذهم نحن".. أهالي الأسرى الاحتلال يقتحمون السّياج الفاصل مع غزة

4 مجازر في يوم واحد وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 40602 شهيد

الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" و4 مقاومين آخرين

اليوم التالي لفشل الصفقة

الاحتلال يهدّد جنودًا بمحاكمة عسكرية وعائلاتهم تُعلّق: هذا أمرٌ لا يصدّق"! ماذا يحدث؟

"الشهر الأكثر دمويةً منذ اندلاع الحرب"

"الشهر الأكثر دمويةً منذ اندلاع الحرب".. الاحتلال يعترف بحصيلة قتلاه في معارك غزة والشّمال

29 اغسطس 2024 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
...

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأربعاء، عن مقتل 15 جنديًا "إسرائيليًا في قطاع غزة والشمال خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.

ووصفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هذا الشهر هو الأكثر دموية للجيش "الإسرائيلي" خلال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وذكر جيش الاحتلال أن آخر جنوده القتلى يحمل رتبة رقيب، وقد قُتل بنيران قناص في وسط غزة أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن عدد جنوده الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 704.

في حين بلغ عدد المصابين من الضباط والجنود منذ بداية الحرب 4398، من ضمنهم 2262 منذ بدء الاجتياح البري.

وقالت قناة كان العبرية، إن اللواء الـ16 في الجيش الإسرائيلي خسر 8 من جنوده خلال أسبوع ونصف فقط من عملياته في محور نتساريم وسط القطاع.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن ثمة فجوة ً كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة