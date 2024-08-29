"الشهر الأكثر دمويةً منذ اندلاع الحرب".. الاحتلال يعترف بحصيلة قتلاه في معارك غزة والشّمال

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأربعاء، عن مقتل 15 جنديًا "إسرائيليًا في قطاع غزة والشمال خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.

ووصفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هذا الشهر هو الأكثر دموية للجيش "الإسرائيلي" خلال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وذكر جيش الاحتلال أن آخر جنوده القتلى يحمل رتبة رقيب، وقد قُتل بنيران قناص في وسط غزة أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن عدد جنوده الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 704.

في حين بلغ عدد المصابين من الضباط والجنود منذ بداية الحرب 4398، من ضمنهم 2262 منذ بدء الاجتياح البري.

وقالت قناة كان العبرية، إن اللواء الـ16 في الجيش الإسرائيلي خسر 8 من جنوده خلال أسبوع ونصف فقط من عملياته في محور نتساريم وسط القطاع.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن ثمة فجوة ً كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب.