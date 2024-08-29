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حماس تنعى شهداء طولكرم وتؤكد: استمرار عدوان الاحتلال على الضّفة لن يكسر شعبنا ومقاومتنا

29 اغسطس 2024 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن استمرار حملة الاحتلال وعدوانه العسكري الغاشم على محافظات الضفة الغربية عامة، واستهدافه وتوغله في جنين وطولكرم خاصةً  لن يفلح في كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

وقالت حماس في تصريح صحافي، "نشد على أيدي المقاومين من كتائب القسام وكافة الأذرع العسكرية الذين يستبسلون في التصدي لهذا العدوان، ويواجهون اقتحاماته واعتداءاته الهمجية، من خلال الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال واستهداف آلياته بالعبوات الناسفة".

ونعت شهداء شعبنا ومنهم الشهيد المقاوم محمد أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس ورفاقه المقاومين، الذين ارتقوا بنيران الاحتلال.

وشددت حماس على أن جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيباً تحت أقدام جيشه المذعور وقطعان مستوطنيه، وستفجر بركان الغضب الكامن بالضفة بسبب ممارسات الاحتلال وعنجهيته المتواصلة. 

وتابعت، "إننا أمام تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة الغربية، لنؤكد أن الاحتلال ينتظره مزيد من الخسائر والخيبات، وتعميق أزمته وذعره الأمني الممتد من غزة إلى الضفة وكل الساحات المنخرطة في معركة طوفان الأقصى، فضربات المقاومين الأبطال ستقض مضجعه وستكون لجنوده بالمرصاد".

ودعت حماس أبناء شعبنا البطل في الضفة الغربية لمزيد من الوحدة والتلاحم مع المقاومة، وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه، حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال ونيل حريتنا وحقوقنا المشروعة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء نور شمس

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