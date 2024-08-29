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بالفيديو "إذا لم تنقذ حكومة نتنياهو أبناءنا، سننقذهم نحن".. أهالي الأسرى الاحتلال يقتحمون السّياج الفاصل مع غزة

29 اغسطس 2024 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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قالت وسائل إعلام عبرية، إن عددًا من أهالي أسرى الاحتلال اقتحموا السياج الأمني الفاصل مع عزة ودخلوا القطاع؛ سعيًا منهم لإعادة ذويهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن شرطة الاحتلال تحاول إيقاف أهالي الأسرى الذين حاولوا اقتحام السياج ودخول القطاع.

جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها عائلات أسرى الاحتلال في غزة، ومتضامنون معهم، من تل أبيب إلى منطقة قريبة من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت عائلات أسرى الاحتلال وهي تجتاز السياج الفاصل على حدود قطاع غزة،: "إذا لم تنقذ حكومة نتنياهو أبناءنا، سننقذهم نحن".

وبدورها، قالت شيرا الباغ، والدة إحدى المجندات المحتجزات في القطاع، إن ما سيسجله التاريخ ليس احتلالَ "إسرائيل" محورَ فيلادلفيا، بل إن كانت أعادت المخطوفين إلى بيوتهم، على حد تعبيرها.

ومنذ 327 يومًا، تواصل عائلات أسرى الاحتلال اعتصاماتها ومظاهراتها للضغط على حكومة الاحتلال بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، في ظل تواصل تعنت نتنياهو ومماطلته وإهماله لعودة أسراه من غزة.

#الحرب على غزة #عائلات الجنود الأسرى #طوفان الأقصى

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