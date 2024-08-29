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4 مجازر في يوم واحد وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 40602 شهيد

29 اغسطس 2024 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المستمر لليوم الـ 328 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و 77 إصابةً خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع  حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 40602 شهيد و 93855 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

ودعت الصّحة ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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