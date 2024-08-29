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"الانتهاكات متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

29 اغسطس 2024 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة  شاب (45 عامًا) في القدم.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، وحوّلت منزل  المواطن حمادة عودة البرغوثي إلى مركز تحقيق ميداني وثكنة عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فراس زبيدي خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في القدم، خلال عدوان الاحتلال على البلدة.

 في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مهيمن جلال أبو علي (32 عامًا) بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة وتفتيشه، والمواطن معتصم محمود صبح؛ للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين في محيط الجامع الكبير.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رائد خليل العمور خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

 

#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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