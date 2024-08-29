حرب الإبادة في يومها الـ 328.. شهداء وجرحى بـ "مجازر داميَّة" ارتكبها الاحتلال في خانيونس ودير البلح

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 328 تواليًا، وسط ارتكاب أفظع المجازر والمذابح، وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40534 شهيداً و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات

وفي الأثناء، ارتكب جيش الاحتلال جريمة مروعة بحق مجموعة من المواطنين بمحيط دوار البركة بدير البلح وسط قطاع غزة، راح ضحيتها 5 شهداء جرّاء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب دوار البركة في دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة أفادت مصادر طبية، بأن 28 شهيداً ارتقوا جرّاء قصف الاحتلال المتواصل على خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن 7 شهداء بقصف مجموعة من المواطنين عند كف المشروع و4 آخرون بقصف مركبة مدنية شرق مدينة رفح، 5 شهداء بقصف خيمة نازحين ببلدة عبسان شرق خانيونس.

فيما ارتقى شهيدين وجرحى بإطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة في شارع خمسة تجاه النازحين قي محيط سجن أصداء، وشهيد وعدد من الجرحى باستهداف مجموعة مواطنين على دوار أبو حميد وسط خانيونس.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" إن طواقمها الطبية انتشلت 3 شهداء و11 مصابا في استهداف الاحتلال خيام النازحين في منتزه حي الأمل بخان يونس.

وفي مدينة غزة، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة. بينما أطلق مروحيات الاحتلال النار في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتجدد بعد عشاء الخميس، القصف المدفعي على شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بينما نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد الدفاع المدني، بأن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين قرب دوار البركة وسط دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين.

ونوه إلى أن 9 شهداء ارتقوا وأصيب مدنيون آخرون نتيجة قصف إسرائيلي على 3 شقق سكنية في برج الصالحي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في استهداف شقة سكنية غرب النصيرات قد ارتفع إلى 9 بعد استخراج جنين شهيد من بطن أمه الشهيدة.

وكان مستشفى العودة، قد أشار إلى أن وصول 8 شهداء و20 إصابة جراء استهداف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة إلى المشفى.

ونُقلت عدة إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الغندور" بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمالي غزة.

وقد وصل مساء اليوم الخميس، 4 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال منازل لعائلتي جرادة وعبدو في محيط فندق الأمل غرب غزة.

وقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "الغندور" بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال محيط مسجد الإمام الشافعي في شارع النديم داخل حي الزيتون.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كلوب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "السوارحة" جنوب غرب مخيم النصيرات، كما وصل مستشفى شهداء الأقصى عدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الحواجري في مخيم 2.

وأفادت مصادر محلية بوصول 3 طفلات خلال الليلة الماضية جراء استهدافات إسرائيلية لمحافظة الوسطى، وقد نقلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم: الطفلة رهف أبو سوريح (4 أعوام) توقف قلبها من الخوف، وياسمين أبو سوريح (3 أعوام)، ونهاية الوحيدي (12 عامًا).

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات، كما جددت قصفها للمناطق الشرقية من دير البلح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العجلة جنوب غرب مخيم النصيرات، كما قصفت منزلاً في محيط مسجد السنة بمخيم 2.

في خان يونس، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء عدد من الشهداء في غارة للاحتلال استهدفت نازحين في منطقة أصداء شمال غرب خانيونس.

وشنّ الاحتلال غارات جويّة بالقرب من المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.