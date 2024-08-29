"حاصَر المبنى وأطلق عليه صاروخًا".. الاحتلال يغتال 5 مقاومين بمخيم نور شمس

ارتقى 5 شهداء، صباح اليوم الخميس، خلال عدوان الاحتلال الواسع الذي شنّه على مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه اغتال 5 مقاومين بعد محاصرته للمخيم، واندلاع اشتباكات مُسلّحة عنيفة، زاعمًا أن من بين الشهداء قائد سرايا القدس محمد جابر "أبو شجاع".

ووفقًا لما نشرته القناة 14 العبرية، لتفاصيل الحدث، فإن الاحتلال تمكّن من محاصرة عدد من المقاومين بينهم "أبو شجاع" الساعة 4 فجرًا، داخل مبنى بمخيم طولكرم، واندلعت اشتباكات أطلق خلالها الاحتلال صاروخ "أنيرجا" على المبنى.

وأضافت، " وفي نهاية الاشتباكات، استشهد قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس "أبو شجاع" و4 آخرين كانوا برفقته، واعتقل جيش الاحتلال مطاردًا من المبنى، وأصيب جندي خلال الاشتباكات".

وقالت مصادر صحفية، إن أصوات اشتباكات مُسلحة اندلعت بعد محاصرة الاحتلال مبنىً، أطلق عليه صاروخ "أنيرجا" ما أدى ارتقاء الشهيد "أبو شجاع" واعتقال المطارد محمد قصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين، تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا في مخيم طولكرم بقذائف الأنيرجا، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم: "اكتشفنا قوة خاصة إسرائيلية برفقة وحدة من "اليمام" تسللت إلى محور المربعة وخضنا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

واستهدفت سرايا القدس - كتيبة طولكرم تجمعاً لجنود الاحتلال في أحد المنازل المتحصنين فيها بمحور المدارس في مخيم نور شمس.