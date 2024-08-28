"أبحث عن جزيئات أوكسجين لأتنفَّس".. القياديَّة الأسيرة خالدة جرَّار تبعث رسالةً من زنزانتها

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، رسالة عن الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بعد زيارتها في عزل سجن نفي تيرتسيا.

وتقول جرار في رسالتها، "أنا أموت يوميًا، فالزنزانة أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، تم إغلاقه لاحقًا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها".

"هناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".

"ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضروها بعد 4 ساعات على الأقل".

"بالنسبة للخروج إلى ساحة السجن (الفورة) تم السماح لي مرة واحدة بعد مرور ثمانية أيام على عزلي، كما ويتعمدوا تأخير وجبة الطعام الرديئة لساعات".

وتعد جرار من أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) السابق، وتعرضت للاعتقال مرات عدة من الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 16 يومًا نُقلت جرار إلى العزل؛ ومنذ اعتقالها تواجه كما كافة الأسرى والأسيرات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، بحسب البيان.

وتعتقل تل أبيب (87) أسيرة في سجونها، غالبيتهن يقبعن في سجن (الدامون)، من بينهن أسيرة حامل، وأمهات، وأسيرات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي تشن دولة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.