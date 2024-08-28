شهداء وإصابات في قصف الاحتلال محيط مدرسة تؤوي نازحين شرق دير البلح

دير البلح/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 مواطنين، وإصابة آخرين بجراح مختلفة، في قصف صهيوني على محيط مدرسة تؤوي نازحين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية فإن المكان المستهدف محيط مدرسة االمنفلوطي في مدينة دير البلح.

وتستمر قوات الاحتلال في استهداف مراكز إالإيواء بشكل لافت، تحت ذرائع وحجج واهية، موقعة بداخلها وفق إحصاءات رسمية الآلاف من الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40534 شهيدًا، و93778 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.