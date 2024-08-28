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إصابات واعتداءات في اقتحام الاحتلال للضّفة الغربية

28 اغسطس 2024 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات على مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في رام الله، أُصيب شاب برصاص الاحتلال وسيدة جراء الاعتداء عليها، في بلدة قراوة بني زيد، شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد جهاد سليمان، وشهير عايش عرار بعد مداهمة منزليهما في القرية، والطفل عمرو ناصر عبد الكريم مفرج، وشقيقه محمد، ووالدهما، بعد أن داهمت منزلهم في قرية عارورة، وجمال سميح الريماوي من بلدة بيت ريما.

وداهم الاحتلال عدة منازل في بيت ريما، وحول منزل المواطن حمادة عودة البرغوثي إلى مركز تحقيق ميداني.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل فيها، واعتدت بالضرب على الشاب فراس شتيوي بعد مداهمة منزله، ما أدى إلى إصابته برضوض.

واعتقلت المواطنين علي أبو بكر، وأشرف جبريل، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما داهمت عدة بنايات ونشرت قناصتها على إحداها.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين  همام عيسى علي طقاطقة (15 عاما)، وعمار علي عيسى طقاطقة (15 عاما) بعد اقتحام منزليهما في  بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

 

#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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