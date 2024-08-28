ناميبيا تمنع سفينة من الرّسو في مينائها ووزيرة العدل تكشف: هذا ما تحمله على متْنها!

ناميبيا/ فلسطين أون لاين

منعت السلطات الناميبية، أمس الثلاثاء، سفينة من الرسو في إحدى موانئها، بعد اشتباهها في أنها تحمل شحنة عسكرية تتجه نحو "إسرائيل".

وقالت وزيرة العدل الناميبية إيفون دوساب، إن "السفينة أوقفت لأنها كانت تحمل "مواد متفجرة متجهة إلى "إسرائيل".

وأشارت دوساب إلى أن السفينة إم في كاثرين كان من المقرر أن ترسو في خليج "والفيس" الاثنين قادمة من فيتنام، ولكن تم إيقافها وفقًا لدعم ناميبيا للشعب الفلسطيني ودعوة البلاد لإنهاء العنف في غزة.

وقالت دوساب: "ناميبيا تمتثل لالتزامنا بعدم دعم أو التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فضلاً عن احتلالها غير القانوني لفلسطين".

وتابعت، "سيكون من المشجع أن تحذو جميع البلدان، وخاصة البلدان الأفريقية، حذو ناميبيا وتقوم بدورها لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ أي إجراء في حدود سلطتها ونطاقها".

ورحبت منظمة حقوق الإنسان الناميبية بهذه الخطوة، وقال هربرت جوش: "نحن سعداء لأن حكومتنا قررت احترام القانون الدولي وقررت عدم التواطؤ في الإبادة الجماعية".

وأوضحت شبكة BBC البريطانية، أن السفينة "إم في كاثرين" انطلقت من فيتنام، وقد طلبت الإذن بالرسو في ميناء "والفيس باي" في دولة ناميبيا الواقعة في جنوب أفريقيا، قبل الإبحار شمالاً على طريق البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق.

ويعتبر خليج "والفيس" أكبر ميناء تجاري في ناميبيا، حيث يستقبل ما يقرب من 900 سفينة ويتعامل مع حوالي ثمانية ملايين طن من البضائع سنويًا، وفقًا لهيئة الموانئ الناميبية (نامبورت).

ويُذكر أن وزيرة العدل الناميبية إيفون دوساب اقتبست خلال جلسات استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، في فبراير/ شباط 2024، تصريحًا للرئيس الناميبي الراحل هاكه كينكوب: "لا يمكن لأي شخص محب للسلام أن يتجاهل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأضافت الوزيرة: "أقف أمامكم ممثلةً لبلد ارتكبت فيه ألمانيا بوحشية أول إبادة جماعية في القرن العشرين ضد شعبي الهيريرو والناما (في ناميبيا). بلد يعرف جيدا آلام ومعاناة الاحتلال والتمييز الممنهج، والفصل العنصري وعواقبه عميقة الجذور".

وتابعت: "انطلاقا من امتلاك ناميبيا لهذا التاريخ، تعتبر المثول أمام هذه المحكمة واجب أخلاقي ومسؤولية مقدسة بشأن قضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي لا يمكن تبريرها".

وأشارت دوساب إلى أنّ الفلسطينيين يتعرضون لعقاب جماعي بحصار قطاع غزة، قائلة: "هذا الحصار يقتل فيه المدنيون بعمليات قصف عشوائي على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث، وهذا يمثل وصمة عار على ضمير العالم".