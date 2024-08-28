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جبارين: الفلسطيني لا يملك إلا خيار المقاومة وعلى علماء الأمة النّهوض للدّفاع عن الأقصى

جبارين: الفلسطيني لا يملك إلا خيار المقاومة وعلى علماء الأمة النّهوض للدّفاع عن الأقصى

28 اغسطس 2024 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين، إن الشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يأبه للتهديدات "الإسرائيلية"، ولا يمكن أن يرفع الراية البيضاء رغم كل إجرام الاحتلال.

وأشار جبارين إلى أن ما يحدث الآن هو حرب دينية بامتياز بفعل تصرفات المسؤولين المتطرفين "الإسرائيليين".

وأضاف، " ليعلم بن غفير أن مصيره كمصير كل المتطرفين الذين اعتدوا على مقدساتنا والمعركة الكبرى ستكون بشأن المسجد الأقصى والقدس".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ليس لديه إلا خيار واحد وهو المقاومة، وعلى علماء الأمة واجب القيام بالدفاع عن المسجد الأقصى.

وفيما يتعلق بالمفاوضات، أوضح جبارين أن المشكلة الحقيقية في المفاوضات هي نتنياهو الذي يريد أن يطيل الحرب من أجل مصالحه الشخصية.

ولفت إلى أن نتنياهو يتحمل كل المسؤولية في عدم التوصل لاتفاق بشأن غزة.

ووجّه جبارين نداء لحركة فتح وخاصة للأجهزة الأمنية في الضفة للتحرك من أجل حماية الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة توحّد الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.

وأكد أن أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة يصرون على المقاومة رغم كل الصعوبات، وأن الشعب الفلسطيني ليس لديه إلا خيار واحد وهو المقاومة.

 

 

#الحرب على غزة #المقاومة في الضفة #طوفان الأقصى

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