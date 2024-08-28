المقاومة تصْطاد نجل "مسؤول بالكنيست" خلال المعارك الضّارية في غزة (صورة)

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28 اغسطس 2024 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي من لواء الناحال خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر، إن الرقيب عميت فريدمان 19 عاماً من أور يهودا، مقاتل في الكتيبة 932، لواء ناحال، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الجندي القتيل عميت فريدمان، الذي قتل الليلة في معارك جنوب قطاع غزة، هو نجل عساف فريدمان، مدير لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.

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وفقًا لاعترافات جيش الاحتلال، فقد قُتل خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، 18 جنديًا وضابطًا في جبهات القتال المختلفة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 703 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 339 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، حسب زعم الاحتلال.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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