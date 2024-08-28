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ارتقاء الصحفي محمد عبد ربه في قصف صهيوني على النّصيرات

"وارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 172"

ارتقاء الصحفي محمد عبد ربه في قصف صهيوني على النّصيرات

28 اغسطس 2024 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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النصيرات/ فلسطين أون لاين

ارتقى الصحفي محمد عبد الفتاح عبد ربه، فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال المتواصل على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الصحفي عبد ربه ارتقى إثر استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو دلال" في مخيم النصيرات.

وبارتقاء الصحفي عبد ربه، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة، منذ بدء حرب الابادة الجماعية على القطاع في 7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 172 صحفياً.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا، من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية في قطاع غزة، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

وحطّم الاحتلال رقمًا قياسيًا في استهداف الصحفيين، حيث تجاوز عدد العاملين في مجال الصحافة الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، عدد الصحفيين الذي قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، والحرب الكورية، وفقًا لتقارير حقوقية.

ولليوم الـ327 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية ومراكز الإيواء.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب على الصحافة

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