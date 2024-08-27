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استشهاد المحلل السياسي الفلسطيني عرفات أبو زايد

27 اغسطس 2024 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد الكاتب والمحلل السياسي عرفات أبو زايد، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي جوي، طال منزلًا لعائلة زعرب، وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة وأسفر عن 6 شهداء و7 جرحى؛ غالبيتهم أطفال.

وأفادت مصادر محلية، أن المحلل السياسي "أبو زايد" ارتقى شهيدًا إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة زعرب وسط مدينة خانيونس.

وأفاد جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني، بأن طواقمه في خانيونس انتشلت 6 شهداء و7 إصابات من منزل عائلة "زعرب" الذي استهدفه الاحتلال بالقرب من مسجد أبو فطاير، غربي المحافظة.

 

المصدر / وكالات
#حرب الإبادة

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