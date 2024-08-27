"ووصلوا مقرّات جنودنا في وضَح النّهار".. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل تسلّل مقاومي القسّام إلى "نتساريم"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه يلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة في تمكن مقاومي كتائب الشهيد عز الدين القسام من الوصول مسلحين للاشتباك مع جيش الاحتلال في مواقع التوغل بممر "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وكشفت الصحيفة ذلك الاعتراف خلال نشرها تفاصيل مقتل الجندي في جيش الاحتلال الرقيب أول"ينيف يتسحاق أورين".

وأوضحت أن أورين قُتل خلال اشتباك اندلع مع مقاومي القسام في موقع في ممر نيتساريم قبل أيام.

وأشارت "يديعوت أحرنوت"، إلى أن أربعة مقاومين تمكنوا من التسلل إلى منطقة تخضع للسيطرة العملياتية لجيش الاحتلال في ممر نيتساريم شمال القطاع، يوم الجمعة الماضي، وفي وضح النهار.

وفتح المقاومين النار على الجندي أورين الذي كان عند نقطة الحراسة، وقتلوه.

وأضافت، إن جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة يرتكب أخطاء عملياتية جسيمة في القطاع.

وذكرت أنه قبل بضعة أيام من ذلك، وقع حادث أمني-عملياتي آخر، حيث أطلق جندي صاروخ مضاد للدروع جديد نسبيًا دخل إلى الجيش خلال الحرب، من نوع 'يتد'، بالعكس تجاه الهدف، ولم يكن هناك إصابات، حيث أن الجنود بجوار الجندي لم يكونوا في النطاق المباشر خلفه.

وقالت الصحيفة، إن إحدى الأخطاء حين انفجر سلاح جندي أثناء هجوم على مسلحين، على الأرجح نتيجة الاتساخ، وفي حادثة أخرى أطلق جندي صاروخ مضاد للدروع بالعكس، وفي حادثة أخرى أطلقت قذيفة بواسطة فريق صيانة كانوا يختبرون دبابة - دون أن يعلموا أنها محملة.

وخلال هذا الهجوم، انفجر سلاح واحد على الأقل لجندي في القوة، ووفقًا لشهادات، فإن جنديًا آخر في القوة عانى من تعطل خطير مشابه في سلاحه.