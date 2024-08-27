"حصيلة ثقيلة".. قناة عبرية تكشف حصيلة الجنود القتلى بمعارك غزة خلال الأسابيع الماضية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة خسائر تكبدها الاحتلال في قطاع غزة، جرّاء تنفيذ المقاومة الفلسطينية كمائن نوعية في مختلف مناطق توغل الجنود بالقطاع.

وقالت القناة 13 العبرية، إن 7 جنود قُتلوا في المعارك في قطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، من بينهم 4 جنود قتلوا بانفجار عبوات ناسفة.

وذكرت قناة "كان 11" أن عدد الجنود الذين قتلوا في قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية تجاوز عدد الجنود والمجندات الذين قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي الأيام التي سبقت العملية البرية.

وأوضحت القناة أنه في الأسابيع الثلاثة من الحرب قتل 326 جنديًا، ومنذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول قتل في قطاع غزة 337 جنديًا، وخسر الجيش في هذه الحرب 15 ضابطًا رفيعًا من القوات النظامية والاحتياط، 5 منهم برتبة عقيد، و10 برتبة مقدم.

وأشارت إلى أن لواء غولاني خسر أكبر عدد من القتلى، حيث قُتل 83 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب.

وفيما يتعلق في الحرب مع حزب الله، قالت قناة "كان 11" إن القتلى لم يسقطوا فقط في قطاع غزة، فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول قتل 21 جنديا في المعارك مع حزب الله في الجبهة الشمالية، و7 قتلوا في الضفة الغربية.

وصباح الأحد، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل الرقيب عميت تساديكوف (20 عاما)، كاشفا أنه مقاتل في الكتيبة 202 ضمن لواء المظليين، حيث قتل في انفجار عبوة ناسفة بخان يونس جنوبي القطاع ليرتفع عدد القتلى إلى 700 منذ بداية الحرب.

بدورها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حصيلة قتلى الجيش بأنه "رقم لا يمكن تصوره".

