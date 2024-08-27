الاحتلال يهدم منزلًا في سلوان

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، منزلًا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان في بلدة سلوان برفقة طواقم البلدية، وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن يونس عودة، بزعم البناء بدون ترخيص.

ووفق محافظة القدس، فإن عمليات الهدم خلال الشهر الحالي قد توازي مجموع ما هدمه الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، الذي أحصت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 243 عملية هدم بالضفة الغربية شملت 318 منشأة، منها 64 في القدس ضمت 85 منشأة.

وتنوعت مبررات الهدم، لكن معظمها كان بذريعة "البناء بدون ترخيص"، رغم أن المقدسيين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.