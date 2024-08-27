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حماس تنعى شهداء "نور شمس" وتدعو ثوّار الضفة لمزيد من الاشتباك والتّصدي للاحتلال

27 اغسطس 2024 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عملية الاغتيال الصهيونية الجديدة  والتي استهدفت منزلاً في مخيم نور شمس في طولكرم مساء أمس الإثنين، والتي تأتي بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن تكثيف عملياته في محافظات الضفة، هي تأكيد على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال الممتدة من غزة وصولاً لكل شبر من الوطن، ومحاولة بائسة لاقتلاع شوكة المقاومة التي توجع الاحتلال بعملياتها النوعية.

وشددت حماس في تصريح صحافي، على أن هذه الحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا، لن تجلب للاحتلال الأمن والاستقرار، بل ستشعل الأرض نيراناً تحت أقدام جنوده ومستوطنيه.

وأوضحت أن دماء الشهداء  الزكية لن تذهب سدى، بل ستكون دافعاً لتصاعد المقاومة، واستمرار عملياتها البطولية.

وأشارت إلى أن تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة سيزيدنا بأساً وعزماً، ولن يوقف مد المقاومة وحالة الغضب المتصاعدة في كافة أنحاء الضفة الغربية الباسلة.

ودعت حماس جماهير شعبنا في الضفة الأبية لمزيد من الاشتباك والمواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه ضمن معركة طوفان الأقصى، وإرباكهم وزعزعة أمن كيانهم المزعوم.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء نور شمس

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