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"اقتحامات واعتقالات".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

27 اغسطس 2024 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية باقة الحطب شرقي المدينة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، واعتقلت الشابين وسام ثابت النجار و هشام ربعي.

كما اقتحم الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل واعتقل الشاب مؤيد الشربي، بعد مداهمة منزله.

في القدس المحتلة، اندلعت اشباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال المدينة المحتلة، واعتقلت عددًا من الشبان.

في رام الله، داهمت القوات الصهيونية منزل أسرى محررين في بلدة نعلين غرب رام الله، واستدعت عددًا منهم للتحقيق.

واقتحم الاحتلال مدينة سلفيت شمال الضفة واعتقل المحرر فراس قدري بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وعز مفيد سيناوي نصاصرة من نابلس، أثناء مرورهما على حاجز بيت فوريك.

#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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