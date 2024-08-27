شهيد وإصابات برصاص المستوطنين جنوب بيت لحم

بيت لحم- فلسطين أون لاين

ارتقى شهيد وأُصيب آخرون، مساء أمس الإثنين، برصاص المستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

وأكدت وزارة الصحة ارتقاء شهيد وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة، جراء إطلاق مستوطنين النار عليهم في قرية وادي رحال قضاء بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن المواطن خليل سالم خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية.

وأفادت المصادر بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا قرية واد رحال جنوب بيت لحم، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تعطيل دخول سيارات الإسعاف إلى وداي رحال، لنقل المصابين برصاص المستوطنين.