"بينهم أسيرٌ محرر في الصّفقة الأخيرة".. 5 شهداء بقصف الاحتلال على مخيم نور شمس

طولكرم / فلسطين أون لاين

ارتقى 5 شهداء، مساء أمس الإثنين، بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم بعدد من الصواريخ.

وأعلنت وزارة الصحة وصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس.

وأكدت مصادر صحفية أن عددًا من الشهداء، وصلوا إلى المستشفى أشلاء.

وقالت مصادر محلية، إن طائرةً مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلًا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، فيما سُمع دوي انفجارات قوية واندلاع النيران في المكان.

وذكرت مصادر محلية وعائلية أن الشهداء الخمسة، هم: مهند قرعاوي (19 عاماً)، وجبريل جبريل (20 عاماً)، وعدنان أيسر جابر (15 عاماً)، ومحمد الشيخ يوسف (49 عاماً)، ومحمد عليان (16 عاماً).

والشهيد جبريل أُفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال خلال معركة طوفان الأقصى، ونفذ عدة عمليات إطلاق نار ليصبح مطارداً من جديد لقوات الاحتلال.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في طولكرم وبيت لحم حداداً على أرواح الشهداء.

وباستشهاد المواطنين الخمسة في مخيم نور شمس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 650 شهيدا.