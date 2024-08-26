"التجمع الإعلامي الفلسطيني" ينعى الزميل الصحفي علي طعيمة

وكالات/ فلسطين أون لاين

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني الزميل الصحفي الشهيد/ علي نايف حسن طعيمة (39 عاما)، الذي ارتقى شهيداً عصر اليوم الإثنين، في جريمة "إسرائيلية" جديدة استهدفت مركبة مدنية كان يستقلها بمنطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وباستشهاد الصحفي "طعيمة"، يرتفع عدد شهداء الحركة الإعلامية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى (172) شهيداً وشهيدة.

وجدد التجمع الإعلامي الفلسطيني إدانته الشديدة لجريمة الإبادة "الإسرائيلية" المستمرة بحق شعبنا الأعزل في القطاع المحاصر، وفي القلب منها الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وطالب التجمع الإعلامي الفلسطيني المؤسسات الدولية التي تُعنى بالعمل الصحفي بالتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني على أكمل وجه، استناداً لكل القوانين والمواثيق الدولية.

كما يطالب التجمع الإعلامي الفلسطيني، مختلف المؤسسات الإعلامية والحقوقية المعنية، بالعمل على ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم في المحافل الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ويجدد التجمع الإعلامي الفلسطيني إشادته بجهود كافة الزملاء الصحفيين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نقل الحقيقة، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، بالرغم مما يتعرضون له من استهداف دموي ممنهج هم وعوائلهم.