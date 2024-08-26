"تجريد تامّ للإنسانيَّة".. الأونروا: العمليَّات العسكريَّة تسبَّبت بنقص المياه بنسبة 85 % بدير البلح

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن نقص المياه بلغ 85 بالمئة في دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب العمليات العسكرية المستمرة وسط قطاع غزة.

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة إكس: "بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، لا يزال 3 آبار ماء فقط من أصل 18 بئرًا تعمل، مما أدى إلى نقص في المياه بنسبة 85 بالمئة".

وأضافت: "الناس في غزة لا يعيشون في خوف دائم على حياتهم فحسب، بل يكافحون من أجل تلبية حتى أبسط احتياجاتهم".

وأكدت الوكالة في منشور ثانٍ أن "هذا تجريد تام للإنسانية، ومأساة لا تنتهي".

ولفتت إلى أن "الأسر في جميع أنحاء قطاع غزة لا ​​تزال مجبرة على الفرار وترك منازلها وممتلكاتها وراءها".

وتابعت: "كل ما يمكنهم فعله الآن هو محاولة البقاء على قيد الحياة، لقد فقد الناس (في غزة) كل شيء".

وفي وقت سابق، أفادت بلدية دير البلح صباح اليوم الإثنين، عن خروج 25 مركزاً للإيواء وعدد من المنشآت المائية عن الخدمة، إثر إخلاء الاحتلال لأحياء جديدة في دير البلح خلال الـ72ساعة.

وقالت البلدية في تصريح صحافي، إن 25 مركزاً للإيواء خرجوا عن الخدمة بعد تهجير قسري لـ250 ألف مواطن خلال الـ72ساعة.

وأكدت البلدية على خروج 4 آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار غير المتاحة 14 بئرا كانت تغذي ما يقارب 70 % من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم كارثة الحصول على الماء.

وهدد الإخلاء الأخير في محيط مستشفى شهداء الأقصى خران المياه الرئيس في المدينة، بخروجه عن الخدمة بسبب تواجده بجوار المستشفى، وفقاً للتصريحات.

وبحسب التصريحات فإن الخزان المذكور، هو الوحيد المتبقي بعد خروج خزانين سابقين عن الخدمة، جراء وقوعهما في منطقة عمليات الاحتلال.

وأفات البلدية بمغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية التي كانت تقدم خدمة الإغاثة للأهالي من المنطقة، ما يُدخل المواطنين في أزمة غذاء مضاعفة بسبب إغلاق معبر رفح لقريب من أربعة شهور.

ودعت بلدية دير البلح المجتمع الدولي للتدخل العاجل؛ لتمكين طواقم الخدمة الإنسانية العاملة في الميدان الإنساني من بلديات ومستشفيات وجمعيات إغاثة من القيام بواجبها الإنساني لتقديم الخدمة المطلوبة منها للمواطنين.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، قرارًا بإخلاء أحياء جديدة شمال شرق دير البلح، وبعض الأحياء غرب شارع صلاح الدين، ما يترتب عليه كارثة أخرى للمواطنين.