وزارة الصِّحَّة بغزَّة: مجزرتان ترفع حصيلة الشُّهداء منذ بدء العدوان إلى 40435 شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 325 على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و 66 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية .



وأشارت إلى، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40435 شهيدًا و 93534 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.