دير البلح.. "مستشفى الأقصى" يؤكد مواصلته العمل رغم إعلان محيطه "منطقة عسكرية"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الاثنين، استمرار العمل في "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي محيطه "منطقة عسكرية".

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الطواقم الصحية بالمستشفى "متمسكة بتقديم رسالتها، وهناك نحو 100 مريض ما زالوا فيه، منهم 7 في العناية المركزة".

وطالبت الوزارة بضرورة "توفير الحماية لمستشفى شهداء الأقصى والمرضى والكوادر الصحية فيه"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي محيطه منطقة عمليات عسكرية.

كما وأشار بيان الصحة، إلى أن "إعلان الاحتلال الاسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات تسبب بحدوث حالة من الهلع بين المرضى، وهروب عدد منهم من المستشفى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى".