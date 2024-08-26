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بعد تهجير قسري لـ250 ألف مواطن ..

دير البلح.. 25 مركزاً للإيواء خرجوا عن الخدمة إثر إخلاء الاحتلال لأحياءٍ جديدة بالمدينة

26 اغسطس 2024 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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دير البلح.. 25 مركزاً للإيواء خرجوا عن الخدمة إثر إخلاء الاحتلال لأحياء جديدة بالمدينة
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت بلدية دير البلح صباح اليوم الإثنين، عن خروج 25 مركزاً للإيواء وعدد من المنشآت المائية عن الخدمة، إثر إخلاء الاحتلال لأحياء جديدة في دير البلح خلال الـ72ساعة.

وقالت البلدية في تصريح صحافي، إن 25 مركزاً للإيواء خرجوا عن الخدمة بعد تهجير قسري لـ250 ألف مواطن خلال الـ72ساعة.

وأكدت البلدية على خروج 4 آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار غير المتاحة 14 بئرا كانت تغذي ما يقارب 70 % من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم كارثة الحصول على الماء.

وهدد الإخلاء الأخير في محيط مستشفى شهداء الأقصى خران المياه الرئيس في المدينة، بخروجه عن الخدمة بسبب تواجده بجوار المستشفى، وفقاً للتصريحات.

وبحسب التصريحات فإن الخزان المذكور، هو الوحيد المتبقي بعد خروج خزانين سابقين عن الخدمة، جراء وقوعهما في منطقة عمليات الاحتلال.

وأفات البلدية بمغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية التي كانت تقدم خدمة الإغاثة للأهالي من المنطقة، ما يُدخل المواطنين في أزمة غذاء مضاعفة بسبب إغلاق معبر رفح لقريب من أربعة شهور.

ودعت بلدية دير البلح المجتمع الدولي للتدخل العاجل؛ لتمكين طواقم الخدمة الإنسانية العاملة في الميدان الإنساني من بلديات ومستشفيات وجمعيات إغاثة من القيام بواجبها الإنساني لتقديم الخدمة المطلوبة منها للمواطنين.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، قرارًا بإخلاء أحياء جديدة شمال شرق دير البلح، وبعض الأحياء غرب شارع صلاح الدين، ما يترتب عليه كارثة أخرى للمواطنين.

#غزة #دير البلح

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