هيئة أوروبية: النيران ما زالت مشتعلة بسفينة نفط يونانية هاجمها الحوثيون قبل 3 أيام

وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس في منشور على منصة إكس، اليوم الإثنين، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 أغسطس/ آب الحالي، بعد هجوم لجماعة الحوثي اليمنية.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن "ناقلة نفط ترفع علم اليونان راسية في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات".

وذكرت هيئة "عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "الناقلة التي تحمل منتجات النفط "سونيون"، تعرضت قبل 3 أيام، لهجوم من قبل زورقين صغيرين وأصيبت بثلاثة مقذوفات، في البحر الأحمر، قبالة اليمن".

وأوضحت الهيئة أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية بين أفراد طاقم السفينة وعددهم 25 شخصا، لكن السفينة التي تحمل علم اليونان فقدت قدرتها على المناورة".

وأصابت 3 مقذوفات، الأربعاء الماضي، ناقلة النفط "سونيون" قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، حسب وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية. وقال الحوثيون إنهم استهدفوا السفينة بمسيرات وصواريخ.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان من أن "هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة إكسون فالديز" عام 1989 والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ميلر "بينما تم إجلاء الطاقم، يبدو أن الحوثيين مصممون على إغراق السفينة وحمولتها في البحر".

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة سونيون "التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا"، مؤكدة "ضرورة أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي".