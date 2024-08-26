"ورفض الاحتلال تسليم جثمانيهما".. شهيدان برصاص "إسرائيلي" قرب سلفيت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، إن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عدي نزار أبو ناعسة ومصعب حسان مقصقص، برصاص الاحتلال قرب سلفيت مساء أمس الأحد.

وأوضحت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال احتجزت جثماني الشهيدين عدي أبو ناعسة ومصعب مقصقص، ورفضت تسليم جثمانيهما.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، استشهاد شابين فلسطينيين بعد تنفيذهما عملية دهس قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.

وقال مصادر عبرية، إن مستوطنًا "إسرائيليًا" أُصيب في عملية الدهس قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت، بينما أطلق جيش الاحتلال النار تجاه شابين عقب محاولتها تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار عند مفرق مستوطنة "أريئيل"، ما أدى إلى استشهادهما.

وذكرت منظمة زاكا "الإسرائيلية"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين حاولا تنفيذ هجوم عن طريق الاصطدام بمركبات "إسرائيلية".