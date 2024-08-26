فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"انتهاكات متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضّفة الغربية

لليوم الـ 325 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

أبو عبيدة يبارك عمليَّة "حزب اللَّه".. ويؤكِّد: "لا أمان للعدوِّ من العقاب ولا حدود لإمكانيَّة دكِّه"

"السَّرديَّة الإسرائيليَّة مليئةً بالأكاذيب".. نصر اللَّه يكشف تفاصيل "عمليَّة الأربعين" وهدفها الأساسيَّ

"جرب وأضلع مكسَّرة وتجويع".. شهادات لأسرى تكشف "فظائع" التَّعذيب في سجن النَّقب

حماس تبارك ردّ حزب الله النّوعي وتصفه بـ "صفعة قوية" في وجه حكومة الاحتلال الفاشية

"ترقب لما سيكشفه نصرالله".. حزب الله ينشر صوراً تعريفيةً للقواعد العسكرية الـ11 التي استهدفها

3 مجازر ترفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة بغزَّة إلى 40,405 شهيداً

"واصفًا الردّ بالاستثنائي".. خبير عسكري: حزب الله قدّم طعمًا لـ "إسرائيل" ليصل إلى الهدف الإستراتيجي

أطلق النَّار عليه بعدما استخدمه كدرع بشريّ..استشهاد أسير من طولكرم داخل سجون الاحتلال

"ورفض الاحتلال تسليم جثمانيهما".. شهيدان برصاص "إسرائيلي" قرب سلفيت

26 اغسطس 2024 . الساعة 07:11 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، إن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عدي نزار أبو ناعسة ومصعب حسان مقصقص، برصاص الاحتلال قرب سلفيت مساء أمس الأحد.

وأوضحت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال احتجزت جثماني الشهيدين عدي أبو ناعسة ومصعب مقصقص، ورفضت تسليم جثمانيهما.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، استشهاد شابين فلسطينيين  بعد تنفيذهما عملية دهس قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.

وقال مصادر عبرية، إن مستوطنًا "إسرائيليًا" أُصيب في عملية الدهس قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت، بينما أطلق جيش الاحتلال النار تجاه شابين عقب محاولتها تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار عند مفرق مستوطنة "أريئيل"، ما أدى إلى استشهادهما.

وذكرت منظمة زاكا "الإسرائيلية"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين حاولا تنفيذ هجوم عن طريق الاصطدام بمركبات "إسرائيلية".

 

 

#عملية دهس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة