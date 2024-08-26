"انتهاكات متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة، ومداهمته منازل المواطنين والعبث في محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقاومين فجّروا عددًا من العبوات الناسفة أثناء اشتباكهم مع قوات الاحتلال المُقتحمة للمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن فاخر جبر وزوجته بعد اقتحام منزلهم في قلقيلية؛ للضغط على نجلهم لتسليم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "رضوان"، واعتقلت الأسير المحرر متيم رضوان، كما داهمت بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، وداهمت منزل الشهيد محمد سعيد العزة وفتشته، وعاثت فيه خرابًا.

واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من منطقة الطور، والمنطقة الشرقية للمدينة، وداهمت عدة أحياء، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس، وداهمت عدة منازل.