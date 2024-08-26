فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"انتهاكات متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضّفة الغربية

لليوم الـ 325 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

أبو عبيدة يبارك عمليَّة "حزب اللَّه".. ويؤكِّد: "لا أمان للعدوِّ من العقاب ولا حدود لإمكانيَّة دكِّه"

"السَّرديَّة الإسرائيليَّة مليئةً بالأكاذيب".. نصر اللَّه يكشف تفاصيل "عمليَّة الأربعين" وهدفها الأساسيَّ

"جرب وأضلع مكسَّرة وتجويع".. شهادات لأسرى تكشف "فظائع" التَّعذيب في سجن النَّقب

حماس تبارك ردّ حزب الله النّوعي وتصفه بـ "صفعة قوية" في وجه حكومة الاحتلال الفاشية

"ترقب لما سيكشفه نصرالله".. حزب الله ينشر صوراً تعريفيةً للقواعد العسكرية الـ11 التي استهدفها

3 مجازر ترفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة بغزَّة إلى 40,405 شهيداً

"واصفًا الردّ بالاستثنائي".. خبير عسكري: حزب الله قدّم طعمًا لـ "إسرائيل" ليصل إلى الهدف الإستراتيجي

أطلق النَّار عليه بعدما استخدمه كدرع بشريّ..استشهاد أسير من طولكرم داخل سجون الاحتلال

"انتهاكات متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضّفة الغربية

26 اغسطس 2024 . الساعة 06:56 بتوقيت القدس
...

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة، ومداهمته منازل المواطنين والعبث في محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقاومين فجّروا عددًا من العبوات الناسفة أثناء اشتباكهم مع قوات الاحتلال المُقتحمة للمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن فاخر جبر وزوجته بعد اقتحام منزلهم في قلقيلية؛ للضغط على نجلهم لتسليم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "رضوان"، واعتقلت الأسير المحرر متيم رضوان، كما داهمت بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، وداهمت منزل الشهيد محمد سعيد العزة وفتشته، وعاثت فيه خرابًا.

واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

في نابلس، اقتحمت  قوات الاحتلال المدينة من منطقة الطور، والمنطقة الشرقية للمدينة، وداهمت عدة أحياء، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس، وداهمت عدة منازل.

 

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة