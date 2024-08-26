فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"انتهاكات متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات ومُداهمات في الضّفة الغربية

لليوم الـ 325 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

أبو عبيدة يبارك عمليَّة "حزب اللَّه".. ويؤكِّد: "لا أمان للعدوِّ من العقاب ولا حدود لإمكانيَّة دكِّه"

"السَّرديَّة الإسرائيليَّة مليئةً بالأكاذيب".. نصر اللَّه يكشف تفاصيل "عمليَّة الأربعين" وهدفها الأساسيَّ

"جرب وأضلع مكسَّرة وتجويع".. شهادات لأسرى تكشف "فظائع" التَّعذيب في سجن النَّقب

حماس تبارك ردّ حزب الله النّوعي وتصفه بـ "صفعة قوية" في وجه حكومة الاحتلال الفاشية

"ترقب لما سيكشفه نصرالله".. حزب الله ينشر صوراً تعريفيةً للقواعد العسكرية الـ11 التي استهدفها

3 مجازر ترفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة بغزَّة إلى 40,405 شهيداً

"واصفًا الردّ بالاستثنائي".. خبير عسكري: حزب الله قدّم طعمًا لـ "إسرائيل" ليصل إلى الهدف الإستراتيجي

أطلق النَّار عليه بعدما استخدمه كدرع بشريّ..استشهاد أسير من طولكرم داخل سجون الاحتلال

لليوم الـ 325 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

26 اغسطس 2024 . الساعة 06:35 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 325 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع الفظائع ضد شعبنا، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "العجلة" قرب مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، تواصل القصف المدفعي الصهيوني على مناطق شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف جوي على عدة مناطق متفرقة في دير البلح.

في خان يونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "أبو ريدة" في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على بلدة عبسان الكبيرة وأخرى على محيط شارع أبو ظريفة في المناطق الشرقية، بينما قصفت مدفعية الاحتلال أحياء وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال على شارع المشروع غرب مدينة خانيونس.

 

 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة