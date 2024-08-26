لليوم الـ 325 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 325 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع الفظائع ضد شعبنا، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "العجلة" قرب مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، تواصل القصف المدفعي الصهيوني على مناطق شمال مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف جوي على عدة مناطق متفرقة في دير البلح.

في خان يونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "أبو ريدة" في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على بلدة عبسان الكبيرة وأخرى على محيط شارع أبو ظريفة في المناطق الشرقية، بينما قصفت مدفعية الاحتلال أحياء وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال على شارع المشروع غرب مدينة خانيونس.